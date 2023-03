Mercato : après Mbappé, ces 2 joueurs obsèdent le Real Madrid

Étendard de sa génération, Kylian Mbappé n'est pas le seul joueur prisé par le Real Madrid.

Malgré une stratégie de recrutement moins clinquante que par le passé, le Real Madrid a bien l'intention de frapper fort sur le marché des transferts. Focalisé sur la prospection des prospects les plus prometteurs du football mondial, Florentino Perez a déjà attiré plusieurs gros morceaux, comme les Brésiliens Vinicius Jr ou Rodrygo, ou les Français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Mais le Real souhaiterait également s'attacher les services de noms plus clinquants.

Le Real Madrid veut frapper fort !

Lorsque l'on évoque les galactiques, une star obsède tous les socios : Kylian Mbappé, évidemment. Bien qu'échaudés par le choix du buteur de français de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain l'été dernier, les dirigeants de la Maison Blanche seraient enclins à revenir à la charge, à moyen terme. Mais d'autres superstars de la nouvelle génération pourraient poser leurs valises en Espagne.

Erling Haaland émerge naturellement comme l'alternative la plus crédible à Mbappé. Si le Norvégien vient de débuter son aventure avec Manchester City, ses représentants - et notamment son père - ont déjà laissé entendre qu'il ne ferait peut-être pas de vieux os en Angleterre. Mais outre Haaland, c'est le milieu de terrain anglais Jude Bellingham qui pourrait être le premier crack à rejoindre le Real Madrid l'été prochain.

Sensation de la Coupe du monde avec les Three Lions, l'international anglais a un potentiel vertigineux. Sa qualité technique, sa puissance et sa personnalité ont séduit le Real Madrid. « Bellingham ? Je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui ait fait l'objet de plus de rumeurs dans notre équipe que Jude au cours des dernières semaines et des derniers mois. Parce qu'il a un talent exceptionnel. Parce qu'il a, je pense, dépassé ce statut de talent. Même s'il n'a que 19 ans", avait confirmé Edin Terzic, entraîneur de Bellingham au Borussia Dortmund. Le Real pourrait passer la vitesse supérieure dans les mois à venir pour attirer la pépite britannique l'été prochain.