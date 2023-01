MERCATO – Après Cherki et Malcom, le PSG se tourne vers une troisième solution pour se renforcer

Après Rayan Cherki et Malcom, le PSG étudie une nouvelle piste pour étoffer son secteur offensif.

Avec son calendrier plus que chargé au mois de février, le PSG veut à tout prix se renforcer lors du mercato d'hiver. Et le temps est compté puisqu'il fermera ses portes le 31 janvier 2023 (à 23h00 pour la Ligue 1 et à 23h59 pour les transferts internationaux).

Les dirigeants du PSG aimeraient recruter un profil offensif afin de pouvoir laisser eu repos, quand ce sera nécessaire, son trio Mbappé, Messi, Neymar.

Après Cherki et Malcom…

Le PSG a donc ciblé dans un premier temps Rayan Cherki mais Jean-Michel Aulas a dévoilé avant le match Ajaccio-Lyon, joué le dimanche 29 janvier qu'il ne souhaitait pas vendre son joueur, surtout que l'offre parisienne a été jugée trop basse.

Le club parisien a également dans le viseur le Brésilien Malcom, ancien joueur des Girondins de Bordeaux et qui évolue actuellement au Zénith Saint-Pétersbourg en Russie. Si le joueur est emballé à l'idée de retrouver la France, le PSG doit penser au fair-play financier et souhaiterait se faire prêter le joueur.

…Luis Campos pense à Johan Bakayoko

Au cas où les pistes Cherki et Malcom n'aboutiraient pas, le PSG a une troisième solution. Selon nos confrères de L'Equipe, Luis Campos, le directeur sportif du PSG, tente de recruter Johan Bakayoko.

International Espoirs belge âgé de 19 ans, Bakayoko joue au PSV Eindhoven et est ailier droit, un profil qui plaît à Luis Campos. Cette saison, il a pris part à 9 matches en Eredivisie (pour six titularisations) et a inscrit 2 buts.