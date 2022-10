Mercato : Antoine Griezmann ravi de rester à l'Atlético de Madrid

L'attaquant tricolore a vu l'Atlético et le Barça enfin se mettre d'accord sur son cas, avant d'être définitivement transféré chez les Colchoneros.

Finies les limitations de temps de jeu pour Antoine Griezmann. Bloqué par certaines clauses négociées lors de son prêt par le Barça la saison dernière, l'attaquant de l'équipe de France va pouvoir de nouveau jouer l'intégralité des rencontres.

"C'est ce que je voulais depuis que je suis arrivé ici"

L'Atlético se refusait en effet à utiliser son joueur à temps plein pour éviter d'avoir à payer une option d'achat, avant que les deux clubs ne se mettent d'accord sur un transfert avoisinnant les 20 millions d'euros.

"Je suis très heureux, c'est ce que je voulais depuis que je suis arrivé ici. Rester ici et faire partie encore de l'Atlético, profiter de ce club, de cet entraîneur, de ces coéquipiers, de ce stade et ces fans", a déclaré le principal intéressé.

"J'ai donc fait tout ce que je pouvais pour rester ici. Lorsque j'ai réalisé que j'avais la possibilité de rester ici pendant de nombreuses années encore, j'ai parlé au club. Je savais ce qu'ils attendaient de moi et je n'ai pas hésité."

Des efforts sur le plan financier

Le champion du monde a également dû consentir à certains efforts, notamment sur le plan financier, pour inscrire son avenir dans la durée à Madrid.

"Je ne me suis pas soucié de tous les efforts que je devais faire, car je voulais simplement rester ici et être heureux avec ma famille, dans un club qui m'aime et sous la direction d'un entraîneur qui m'aime", poursuit-il.

"Au final, je n'ai pas hésité longtemps à faire cet effort. Donc tous ces efforts deviennent anecdotiques car je suis très fier de continuer à être à l'Atlético."