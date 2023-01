Mercato : Andy Delort tente le tout pour le tout pour rejoindre Nantes

Ce mercredi, Andy Delort était absent de l'entraînement de Nice. L'attaquant de 31 ans souhaite à tout prix rejoindre le FC Nantes.

Le départ de Lucien Favre de l'OGC Nice n'aura visiblement rien changé aux envies de départ d'Andy Delort. Alors qu'il était au clash avec son ancien entraîneur, l'attaquant algérien avait clairement manifesté ses envies de départ, notamment après avoir été écarté pour le 32ème finale de Coupe de France finalement perdu (1-0) face au Puy-en-Velay, équipe de National.

Andy Delort veut rejoindre Nantes

Et malgré l'arrivée de Didier Digard sur le banc des Aiglons, le buteur de 31 ans souhaite toujours s'en aller, et il sait déjà quelle serait sa prochaine destination, le FC Nantes. Son ancien coéquipier à Montpellier Florent Mollet a clairement affiché son souhait d'être rejoint par Delort après avoir signé chez les Canaris. "Andy est un très bon ami. C’est un joueur avec qui on se trouvait beaucoup à Montpellier. On se ressemble, on a le même caractère, franc du collier. J’espère qu’il nous rejoindra", avait lâché le milieu de terrain de 31 ans.

Delort absent de l'entraînement avec Nice

Des déclarations auxquelles l'international algérien n'aurait pas été insensible. Dans la foulée, il a posté une photo en compagnie de Mollet lorsqu'ils évoluaient tous deux au MHSC. Et ce mercredi, il a officiellement lancé son bras de fer en séchant l'entraînement avec le Gym, comme l'affirme Nice Matin, qui précise d'ailleurs que le club azuréen compte bien sanctionner son buteur. L'aventure entre Delort et Nice semble bel et bien terminée.