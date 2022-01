MERCATO – Alvaro Gonzalez (OM) séduit par Valence ?

Joueur apprécié par les supporters de l'OM, Alvaro Gonzalez va-t-il quitter le club phocéen ? Le défenseur, qui est peu utilisé par Jorge Sampaoli est en effet courtisé par de nombreux clubs.

Si le joueur n'a pas donné suite aux approches de plusieurs clubs de Ligue 1 (Bordeaux, Strasbourg et Saint-Etienne), il pourrait cependant être séduit par l'intérêt de Valence comme le rapporte RMC Sport.

Les représentants du joueur ont d'ailleurs entamé des discussions avec le club espagnol qui cherche à se renforcer dans le secteur défensif.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec l'OM, Alvaro Gonzalez n'a joué que six matches en Ligue 1 cette saison (plus deux matches en Coupe de France et deux autres en Ligue Europa).

Selon RMC Sport, il n'y a aucun contact entre les deux clubs mais un prêt avec option d'achat pourrait permettre de satisfaire les deux clubs.