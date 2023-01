Mercato - Al Nassr : l'incroyable clause "Ligue des champions" dans le contrat de Cristiano Ronaldo !

Cristiano Ronaldo s'est engagé avec Al-Nassr et va découvrir le championnat saoudien mais un retour en Europe n'est pas exclu.

Et si contrairement aux apparences et à ce que tout le monde peut penser, la carrière de Cristiano Ronaldo en Europe n'avait pas touché à sa fin ? L'international portugais a pris la décision de signer du côté d'Al-Nassr après une Coupe du monde plus compliquée que prévu et la résiliation de son contrat avec Manchester United. Un contrat lucratif a convaincu le Portugais de découvrir un nouveau championnat et un nouveau continent.

De retour en Premier League dès cet été ?

En rejoignant Al-Nassr où il a reçu un accueil digne d'une rock star lors de son arrivée en Arabie Saoudite lundi soir, Cristiano Ronaldo fait donc une croix sur ses ambitions de disputer à nouveau la Ligue des champions et d'améliorer son record de buts dans la compétition. Tout du moins en théorie. Selon Marca, il existe encore un scénario pour que Cristiano Ronaldo joue la Ligue des champions.

En effet, le club saoudien d'Al-Nassr est détenu par le même propriétaire que celui de Newcastle, or selon le quotidien espagnol, une clause existe dans le contrat de Cristiano Ronaldo pour que ce dernier puisse disputer la Ligue des champions. Comment ? En cas de qualification de Newcastle pour la C1, l'international portugais pourrait être prêté au club de Premier League.

Le sort de CR7 entre les mains de Newcastle

Cette clause permettrait donc à Cristiano Ronaldo de quitter Al-Nassr sous la forme d'un prêt pour retrouver un club européen, ce qui est envisageable malgré le salaire astronomique du Portugais car le club saoudien pourrait tout à fait prendre en charge son énorme salaire offrant ainsi la chance à Newcastle de contourner les règles du fair-play financier.

Pour qu'un tel scénario se produise, encore faut-il que Newcastle se qualifie pour la Ligue des champions la saison prochaine, mais pour le moment c'est plutôt en bonne voie. Certes, les Magpies n'ont pas fait le trou au classement mais ils sont actuellement troisièmes de Premier League derrière Arsenal et Manchester City, mais surtout devant Manchester United, Tottenham, Liverpool ou encore Chelsea.

En conservant cette place, ou en terminant quatrième à la fin de saison, ce qui ne s'annonce pas si aisé tant la lutte pour la qualification à la Ligue des champions risque de faire rage jusqu'au bout en Angleterre, Newcastle pourrait retrouver la C1 la saison prochaine et surtout s'offrir un très beau coup en rapatriant Cristiano Ronaldo en Europe.