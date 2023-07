Mercato : Al-Hilal emploie la manière forte pour convaincre Kylian Mbappé

Une délégation du club d'Al-Hilal s'est rendue à Paris afin de convaincre Kylian Mbappé.

Al-Hilal semble prêt à tout pour profiter de la situation actuelle et récupérer Kylian Mbappé. L'attaquant parisien, qui refuse de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain au-delà de 2024, a été placé sur la liste des transfert et écarté de la tournée asiatique du club de la capitale. De quoi aiguiser l'intérêt du Real Madrid et de plusieurs clubs anglais. Mais faute d'offre concrète, les potentiels prétendants pourraient se faire doubler par Al-Hilal. Le club saoudien a en effet proposé une offre défiant toute concurrence au PSG (300 millions d'euros) et à Mbappé pour le recruter.

Les dirigeants d'Al-Hilal à Paris

Sur le plan sportif, le club se donne également les moyens de se rendre attractif avec les arrivées de Sergej Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly et Ruben Neves, même si cela reste loin des attentes placées sur la carrière de l'international français. Toujours est-il qu'Al-Hilal croit fermement être en mesure d'attirer le prodige de Bondy dans ses rangs.

Ce mercredi, une délégation du club se trouve à Paris pour finaliser la signature de Malcom, qui passé sa visite médicale dans la capitale française. Ils sont censés y rester quelques jours et espèrent en profiter pour rencontrer Mbappé ainsi que son entourage, leur présenter leur projet et ainsi le convaincre de rejoindre leurs rangs.