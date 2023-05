MERCATO – L'agent d'Alexis Sanchez livre un indice décisif sur son avenir à l'OM

En fin de contrat avec l'OM, Alexis Sanchez va-t-il rester à l'OM ? Son agent a livré un précieux indice sur le futur de son joueur.

Alexis Sanchez a été la recrue phare du mercato estival de l'Olympique de Marseille en 2022. En une saison, l'international chilien est devenu un titulaire indiscutable.

Sanchez très apprécié à l'OM

À 34 ans, l'attaquant a balayé tous les doutes sur sa condition physique qui l'accompagnaient lors de son arrivée au club et il fait l'unanimité au sein du vestiaire olympien. Auteur de 18 buts en 42 matches, toutes compétitions confondues, Alexis Sanchez n'avait plus été aussi prolifique depuis la saison 2026-2017 (quand il jouait à Arsenal) et a été récompensé pour ses performances par une nomination au titre de meilleur joueur de la Ligue 1 pour les trophées UNFP.

Alexis Sanchez n'ayant signé à l'OM que pour une seule saison, la question de son avenir est sur toutes les lèvres à Marseille. Et même si l'OM ne devrait pas se qualifier directement pour la prochaine phase de groupes de la Ligue des champions, cela n'aura aucune conséquence négative sur l'avenir d'Alexis Sanchez. Car selon La Provence, la prolongation de son contrat est en bonne voie. Cette nouvelle devrait ainsi ravir les supporters de l'OM.

L'agent de Sanchez très confiant pour une prolongation

L'agent du joueur, Fernando Felicevich se trouvait à Marseille la semaine dernière et a rencontré Pablo Longoria pour entamer les discussions sur la prolongation de contrat d'Alexis Sanchez. Selon nos confrères de La Provence, les deux parties doivent se revoir prochainement afin de négocier les modalités financières du nouveau contrat d'Alexis Sanchez.

« Alexis poursuivra sa carrière en Europe et Marseille a la priorité. Le club français est très content de lui et s'attend à ce qu'il reste », avait d'ailleurs confié Fernando Felicevich au quotidien chilien El Mercurio en avril dernier.

La prolongation d'Alexis Sanchez devrait aboutir d'autant plus facilement car les dirigeants olympiens ne lui ont pas trouvé un éventuel remplaçant. Moussa Dembélé (26 ans), en fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais, a des prétentions salariales jugées exorbitantes par l'OM.

Quant à la piste menant à Wilfried Zaha (30 ans), l'OM n'est tout simplement pas intéressé par le profil de l'attaquant ivoirien de Crystal Palace, lui aussi en fin de contrat.