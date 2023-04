MERCATO – Adrien Rabiot de retour au PSG ? Il donne sa réponse

En fin de contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot s'est prononcé sur l'intérêt du PSG, son ancien club.

Adrien Rabiot sera en fin de contrat avec la Juventus le 30 juin prochain. Le milieu de terrain va-t-il prolonger avec le club turinois ou s'envoler vers d'autres cieux ?

Rabiot veut partir, la Juventus veut le garder

Selon les informations de nos confrères de Téléfoot, la tendance est à un départ même si la Juventus souhaite le prolonger.

Adrien Rabiot pourrait être tenté par une aventure en Premier League selon Téléfoot mais rien n'est acté sachant qu'il faut aussi tenir compte de l'intérêt du PSG, son ancien club (il y a joué de 2012 à 2019).

Interrogé par Saber Desfarges, Adrien Rabiot s'est prononcé sur l'intérêt du PSG et sur le très beau message de Kylian Mbappé à son égard avant Irlande-France (« Quand je sais que j'ai Rabiot derrière moi, ça me donne beaucoup de confiance »).

« (S'adressant à Saber Desfarges) Ça vous intéresse le Paris Saint-Germain (rires). Quand j'étais au club, on s'entendait très bien (avec Kylian Mbappé), on jouait déjà sur le même côté et ça se passait bien. Kylian c'est aussi quelqu'un qui a grandi et qui comprend le jeu et les joueurs importants qu'il a autours de lui et dont il a besoin. Ce qu'il dit, c'est important », a confié Rabiot.

Un retour au PSG ? Rabiot laisse planer le doute

« Pour en revenir au Paris Saint-Germain, très sincèrement, il n'y a rien de spécial. J'entends beaucoup de bruits, je sais que ça intéresse beaucoup de monde mais je vais le redire encore une fois : je suis vraiment concentré sur cette fin de saison avec la Juventus et on verra par la suite ce qui se passe dans les prochaines semaines », a ajouté Adrien Rabiot.

Âgé de 27 ans, l'international français évolue à la Juventus depuis 2019 et réalise sa saison la plus aboutie depuis qu'il est au club. Il a inscrit 8 buts (son record personnel) et délivré 2 passes décisives en 23 matches de Serie A cette saison.