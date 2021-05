Mercato - Adli dans le viseur, Ranieri futur entraîneur ? Lille s’active !

Selon les informations de Foot Mercato, Lille pense à Yacine Adli pour renforcer son milieu de terrain, et à Claudio Ranieri au poste d’entraîneur.

Létang et Adli se connaissent bien

Tragique destin pour les champions. Si le vainqueur de de Serie A, l’Inter Milan, va être contraint de vendre de nombreux joueurs cet été pour rééquilibrer ses comptes, le LOSC s’apprête à vivre le même destin… mais pour d’autres raisons. Ses joueurs ont brillé, et ils sont sollicités : à l’image de Boubakary Soumaré, qui a d’ores et déjà signé à Leicester. Quid de son remplaçant ?

À la recherche d’un milieu de terrain confirmé mais tout de même susceptible d’être (bien) revendu par la suite, le club nordiste serait passé à l’offensive pour Yacine Adli, l’une des rares si ce n’est la seule satisfaction bordelaise de la saison. Selon les informations de Foot Mercato, le président lillois Olivier Létang aurait déjà pris contact avec le joueur qu’il a connu au PSG.

Directeur sportif du club de la capitale de 2012 à 2017, Létang a pu suivre l’éclosion du jeune Adli de près, et l’évolution du «Titi parisien» semble lui convenir. Les Girondins seront-ils vendeurs ? Au vu de la situation actuelle, avec le désengagement de l’actionnaire principal et l’attente d’un repreneur, la réponse semble être oui, d’autant plus que le milieu offensif demeure la plus grosse valeur marchande de l’effectif.

Paris percevra 40% de son transfert !

Acheté 5,5 M€ au PSG en 2019, Adli ne sera pas bradé. Et pour cause : le vice-champion de France en titre percevra 40 % du montant du transfert ! Si leur ancien joueur est vendu pour 10 M€, soit sa valeur actuelle selon le site Transfermarkt, les Rouge et Bleus recevront ainsi 4 M€. Vous l’aurez compris, Bordeaux sera en droit de demander 20 M€ au minimum pour celui qui a confirmé son immense talent en L1 cette saison.

Certes, il ne présente pas le même profil que Soumaré. Moins défensif et plus offensif, Adli ravira dans tous les cas le prochain entraîneur du LOSC s’il signe effectivement dans le Nord. Et l’heureux élu pourrait s’appeler Claudio Ranieri, toujours selon Foot Mercato. Le profil du technicien italien est étudié «avec attention» d’après nos confrères, et celui qui vient tout juste de quitter la Sampdoria est intéressé par le projet des Dogues. Affaire(s) à suivre.