Libre depuis la fin de son contrat à Boavista, Rami plait à Troyes, qui recherche de l’expérience en défense.

Il avait quitté le terrain de Boavista, en larmes. Après une seule saison dans le club portugais, Adil Rami avait été marqué par son passage et n’avait pu retenir ses larmes après avoir réussi à maintenir Boavista dans l’élite.

Etait-ce également des larmes de joie d’avoir enfin pu retrouver le goût de jouer au football ? Il y a peut-être de cela. Depuis le titre de champion du monde 2018 avec les Bleus en Russie, le défenseur central n’a cessé d’enchaîner les désillusions. D’abord avec une fin de parcours à Marseille catastrophique et un divorce qui s’est joué devant les tribunaux puis avec des choix de carrières étranges.

Après un passage raté en Turquie du côté de Fenerbahce (7 matchs), le défenseur a tenté sa chance en Russie avec Sotchi. Recruté en février 2020 par le club russe, Adil Rami n’a finalement pas disputé le moindre match avant son départ en septembre dernier vers Boavista.

Troyes veut de l'expérience

Au Portugal, l’ancien Lillois a joué 23 matches et même porté le brassard de capitaine. Il a aussi prouvé qu’il en avait encore sous la semelle et qu’il pouvait rendre de fiers services, du haut de ses 35 ans.

D’après RMC, l’ESTAC l’a bien compris et aurait pour ambition de convaincre Rami de rejoindre l’Aube pour un retour en Ligue 1. Sur les traces de Sinaly Diomandé (OL) il y a encore quelques semaines, le promu est à la recherche d’expérience pour s’assurer un maintien le moins compliqué possible, étant déjà dans la zone rouge. Avec le défenseur français, les Troyens seront servis.

Malgré des dernières années compliquées, Adil Rami a gagné la Coupe du Monde mais aussi la Ligue Europa ainsi qu’un titre de champion de France avec Lille. Ce ne sera pas de trop pour le 18eme du championnat qui a déjà encaissé 5 buts en trois journées.

Selon nos informations, Rami devrait ainsi s'engager sur un bail d'un an, plus une autre année en option. Le transfert serait en bonne voie et l'officialisation devrait intervenir dans les 48 heures. Le défenseur serait d'ailleurs en train de passer sa visite médicale.