Mercato : accord trouvé entre le Bayer Leverkusen et Toulouse pour Amine Adli

Le club de la Rurh a trouvé un accord avec le TFC et est parvenu à devancer le Bayern Munich.

Depuis le mois de janvier, le nom d'Amine Adli revient régulièrement dans l'actualité du mercato hexagonal. Il y a d'abord eu Marseille en janvier et depuis les courtisans ont été nombreux. Au cœur de l'été, le jeune milieu du Toulouse FC a été très sollicité et a surtout pris le temps de la réflexion pour choisir le projet qui correspond le mieux à ses envies de progression et de temps de jeu.

Wolfsburg, Troyes, Marseille, Lille, Milan, le Bayer Munich et bien d'autres. Le champion d'Allemagne a longtemps fait vaciller le natif de Béziers et lui a présenté un projet concret avec la possibilité d'entrer dans la rotation, au sein d'une équipe qui a pour habitude d'évoluer avec un groupe professionnel réduit. Et donc d'offrir du temps de jeu à tous ses éléments. Julian Nagelsmann apprécie aussi les qualités du joueur.

Mais depuis plusieurs semaines, un autre club allemand est resté discret et a travaillé dans l'ombre : le Bayer Leverkusen. Depuis le départ de Leon Bailey à Aston Villa, le mercato du club de la Ruhr s'est accéléré. S'ils regardent aussi pour un poste de défenseur central droit, ses dirigeants sont aussi à la recherche d'un élément offensif polyvalent et ont fait d'Amine Adli leur cible prioritaire.

Ces dernières heures, Leverkusen, actuellement troisième de son championnat après deux journées, devrait jouer les premiers rôles cette saison et disputera la Ligue Europa, négociait avec Toulouse pour conclure la venue du milieu. Et les deux clubs sont tombés d'accord. Pour l'instant, ni la durée du contrat et le montant du transfert n'ont filtré.