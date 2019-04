Mercato - Accord imminent entre Hazard, le Real Madrid et Chelsea ?

Selon les informations de Marca, Eden Hazard devrait bien être la première recrue galactique du second mandat de Zidane au Real Madrid.

Le pourrait rapidement connaître l'identité de sa première recrue phare. Selon les informations de Marca, c'est bien Eden Hazard qui devrait être le premier gros nom l'été prochain dans l'optique d'une large refonte de l'effectif.

Le quotidien madrilène indique que l'affaire devrait être définitivement scellée dans les prochains joueurs. Les trois parties - Hazard et les deux clubs - sont proches d'un accord. Un dénouement qui pourrait surprendre au vu de la situation actuelle du club londonien, interdit de recrutement pour les deux prochaines périodes de transfert et dans l'attente d'une réponse après avoir fait appel. Convaincre les décideurs des Blues de lâcher l'international belge a donc constitué la principale problématique de ce dossier.

Du côté du joueur et du Real, en revanche, l'histoire d'amour semblait écrite d'avance. Eden Hazard n'a jamais caché son intérêt pour le Real Madrid et sa fascination pour Zinédine Zidane. Et la réciproque est vraie. Aujourd'hui encore, Zidane a tenu des propos très élogieux envers le Belge.

Selon Marca, le oui définitif de Zinedine Zidane est arrivé la semaine dernière, ce qui explique pourquoi l'opération n'a pas encore été clôturée. Le Français et sa direction auraient analyser en détails l'effectif afin d'évaluer les différentes options et continuer - ou abandonner - les pistes explorées sur le marché ces derniers mois. Le dossier Kylian Mbappé, évoqué par de nombreux médias, reste très complexe pour cette année au vu de la position du et des déclarations du champion du monde français.



Zidane pense que Hazard a le profil idoine pour permettre au Real d'ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Ce transfert pourrait, enfin, être une première pierre afin d'attirer d'autres cibles du Real Madrid, le même été ou l'an prochain. Affaire(s) à suivre...