Mercato : qui est le jeune Uriel Okebe observé par le PSG ?

Du côté de la formation, le PSG travaille à la prolongation de plusieurs jeunes comme Ismael Gharbi, Ayman Kari, Xavi Simons ou Warren Zaïre-Emery. Et comme il l'a fait pour Sekou Yansané ou Lucas Lavallée, il prospecte aussi pour attirer d'autres profils.

Cette année, le PSG s'intéresse de près à Uriel Okebe. Ce jeune milieu de terrain (17 ans), originaire de Strasbourg et qui a grandi tout près du stade de la Meinau, évolue actuellement du côté de Pise. C'est d'ailleurs du côté de Schiltigheim qu'il a été repéré l'an passé par Claudio Chiellini, frère de Giorgio et directeur sportif du club toscan.

Ce gaucher au profil polyvalent s'entraîne régulièrement avec l'équipe première de l'actuel sixième de Serie B et joue le week-end avec la Primavera. Mais cette semaine, il sera dans la capitale française.

Arrivé lundi après-midi, Okebe est supervisé depuis plusieurs semaines par des émissaires de Paris et devrait effectuer quelques séances d'entraînement afin d'être observé avec le groupe U19.

D'autres clubs comme la Juventus Turin et le Torino se sont intéressés à son profil. En France, il a aussi été observé par Caen et Monaco. Pise et le PSG devraient ensuite poursuivre leurs discussions en vue d'un éventuel transfert.