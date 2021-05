Mendy s'offre un record chez les gardiens

Le portier sénégalais égale des pointures telles que Santiago Canizares et Keylor Navas

Le gardien de but de Chelsea, Edouard Mendy, a égalé samedi le record de Vlean Sheets de la Ligue des champions après que Manchester City soit devenu la dernière équipe à être frustrée par l'imposant international sénégalais.

City n'a trouvé aucun moyen de tromper la vigilance du joueur de 29 ans en 90 minutes et a perdu 1-0 en finale, Kai Havertz marquant le seul but du match juste avant la mi-temps. C'était la deuxième couronne des Blues en Ligue des champions et, bien qu'il y ait beaucoup de héros dans leur équipe, peu ont fait autant pour décrocher le titre que l'homme entre les poteaux.

Le clean sheet de Mendy contre City était le neuvième qu'il a réussi dans la Ligue des champions de cette saison.

Seuls deux gardiens ont atteint ce nombre en une seule campagne, ce qui signifie que la star de Chelsea rejoint un club extrêmement exclusif. Les deux anciens détenteurs du record ont établi leur marque avec les équipes espagnoles: Santiago Canizares pour Valence lors du tournoi 2000-01 et Keylor Navas pour le Real Madrid en 2015-16.

L'article continue ci-dessous

Mendy, cependant, est le premier gardien de but à réussir neuf clean sheets lors de sa toute première campagne en Ligue des champions. Il faut également féliciter l'arrière-garde de Chelsea, qui n'a autorisé qu'un seul tir cadré de City tout au long des 90 minutes et a rendu la tâche de Mendy beaucoup plus simple que ce à quoi on aurait pu s'attendre avant le coup d'envoi.

Mendy est arrivé à Stamford Bridge fin septembre 2020, alors qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes concernant la forme de l'ancien numéro un Kepa Arrizabalaga.

L'ancien gardien rennais s'est rapidement installé dans sa nouvelle maison et est devenu le premier choix incontesté de Chelsea, cumulant 44 apparitions dans toutes les compétitions, y compris la finale de samedi.