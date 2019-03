Memphis Depay, le paradoxe lyonnais

Moins décisif cette saison, Memphis Depay reste un des joueurs influents de l'OL. Mais sa communication apparaît maladroite par les temps qui courent.

Memphis Depay est un récidiviste. Après sa déclaration choc du mois de janvier dernier dans laquelle il faisait part de sa volonté d'être transféré dans un "grand club européen", l'international néerlandais s'est de nouveau exprimé sur sa situation. Alors que Bruno Genesio s'est passé de lui au coup d'envoi des deux derniers matches de face à (2-2) puis (3-2), l'attaquant lyonnais a fait part de son incompréhension. "Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas disputé les derniers matchs. C’est quelque chose qui m’énerve, mais je dois maintenant tout faire pour montrer que j'ai ma place dans cette équipe", a-t-il ainsi déclaré à Nos. Des mots qui font écho à ceux déjà prononcés quelques mois auparavant lorsqu'il traversait une période similaire.

Il est le plus gros créateur d'occasions en

Au mois d'octobre 2018, déjà, Memphis Depay avait lâché une petite bombe au sortir d'un match face à Angers qu'il avait largement contribué à gagner avec sa rentrée en jeu : "Je ne me sens pas toujours comme un joueur respecté, avait-il dit pour planter le décor. Je fais le job à chaque fois, je suis fort mentalement (...) Je suis un peu déçu, je pense mériter plus de respect. Je mérite mieux que ça et je devrais jouer tous les matches". Et il faut souligner que l'ancien joueur de avait eu gain de cause malgré un recadrage de Bruno Genesio. Depuis cette date, Depay a tout simplement disputé 23 rencontres pour 21 titularisations toutes compétitions confondues pour 4 buts et 10 passes décisives. Loin, dans les chiffres, de ses standards de la saison dernière et notamment ceux de la deuxième moitié de saison où il avait inscrit 10 buts et donné 12 passes décisives en l'espace de 26 matches toutes compétitions confondues.

Et malgré l'évidence de son manque d'efficacité, Memphis Depay s'est donc de nouveau autorisé une sortie. "Je n'ai pas marqué depuis un moment, et je me regarde souvent dans le miroir, a-t-il poursuivi. On attend de moi que je mette des buts. Mais statistiquement, je suis le joueur qui crée le plus d'occasions". Ce qui est vrai. Cette saison en Ligue 1, le numéro 11 lyonnais est tout simplement le plus gros créateur d'occasions du championnat devant Dimitri Payet et Naïm Sliti.

Un constat qui peut même s'étendre au niveau européen puisque Memphis Depay figure également en très bonne place sur cette statistique précise en cette saison.

L'article continue ci-dessous

Il s'est loupé deux fois face au Barça

Ce bilan statistique est un enseignement - bien qu'il faille le considérer en prenant en compte les coups de pied arrêtés que tire le Néerlandais - mais il ne suffit pas à contrebalançer l'influence réduite de Depay à l'OL. L'an passé, il s'était révélé être le facteur X d'une équipe déjà condamnée à terminer la saison au sprint. Cette fois, il n'a pas répondu aux attentes et particulièrement lorsque la route s'est élevée. Après avoir déclaré qu'il méritait d'évoluer dans un des 5 meilleurs clubs du monde, Depay était attendu face au Barça. En l'absence de Nabil Fekir lors du match aller, il s'est écroulé en ne gagnant quasiment aucun duel, incapable de conserver le ballon ou de faire la différence dans les uns contre uns. Trois semaines plus tard au Nou Camp, Depay a signé une copie encore plus insipide là où seul un exploit individuel aurait éventuellement pu troubler la supériorité criante des Catalans.

Moins décisif, moins influent, absent dans les grands rendez-vous... Le passif de la saison de Memphis Depay rend inaudible ses interventions dans les médias. Pourtant, la "frustration" et l'"incompréhension" dont il fait part trouvent une explication dans le contexte collectif lyonnais : avec 8 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues, il est bien le joueur rhodanien le plus décisif de la saison devant Moussa Dembélé et Nabil Fekir. "Je suis avec l'équipe nationale néerlandaise et c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment. La sélection arrive au bon moment", a-t-il conclu au premier jour du rassemblement des Oranje. D'ordinaire, ses excursions avec l'équipe de Ronald Koeman lui font l'effet d'une boufée d'air. Pour lui redonner un peu de crédit, il serait de bon ton que cela se reproduise. S'il finissait la saison comme la précédente, tout le monde à serait gagnant.