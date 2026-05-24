Memphis Depay s’apprête à faire son retour avec les Corinthians. Dimanche, l’attaquant néerlandais sera pour la première fois depuis mars dans le groupe du club brésilien, qui affrontera l’Atlético Mineiro. Il débutera toutefois sur le banc des remplaçants.

Âgé de 32 ans, l’attaquant n’a plus joué depuis le 23 mars, une blessure l’ayant contraint à déclarer forfait pour pas moins de quinze rencontres avec le club pauliste.

Son retour intervient à un moment crucial : à dix-huit jours du coup d’envoi de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, l’attaquant semble donc prêt pour la phase finale. C’est aussi une bonne nouvelle pour le sélectionneur Ronald Koeman, qui espère pouvoir compter sur le meilleur buteur de l’histoire des Oranje.

L’entraîneur Fernando Diniz s’est déjà dit confiant cette semaine quant à la condition physique de son attaquant. Après le match nul contre Peñarol en Copa Libertadores, le technicien avait exprimé sa confiance quant à un retour rapide de l’international néerlandais.

« Il a certainement une chance de jouer. Il est en phase de récupération et je compte sur lui », a déclaré Diniz.

Memphis débutera donc dimanche sur le banc, tout comme son coéquipier Zakaria Labyad. Le coup d’envoi de Corinthians-Atlético Mineiro sera donné dimanche soir à 23h30, heure néerlandaise.