Même Sir Alex Ferguson n'en peut plus de Cristiano Ronaldo

Sir Alex Ferguson ne s'attend pas à voir Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, porter les couleurs du Portugal lors de la Coupe du monde 2026.

Alors que Ronaldo a déjà admis qu'il s'agissait de son dernier Euro, on ne sait pas encore s'il a l'intention de chausser les crampons pour la Coupe du monde de 2026. Selon Ferguson, Ronaldo aurait du mal à avoir un impact sur le tournoi en raison des exigences croissantes qui pèseraient sur son corps de 41 ans.

La compétition a été difficile pour le Portugais Ronaldo, qui a pleuré, crié et, surtout, n'a pas marqué en route vers les quarts de finale. Le summum a été atteint lors du huitième de finale contre la Slovénie, au cours duquel Ronaldo a apparemment ignoré tous les éléments collectifs du football et a tenté à lui seul d'entraîner la Selecao vers la qualification, ce qui s'est terminé par un penalty manqué et des excuses aux supporters portugais.

Le temps n'a pas changé et Ferguson, qui a contribué à faire de Ronaldo une superstar à United, ne croit pas que l'attaquant sera capable de jouer au plus haut niveau requis lors de la prochaine Coupe du monde.

Lorsqu'on lui a demandé s'il s'attendait à voir Ronaldo au tournoi, Ferguson a déclaré à SportBild : "Je ne peux pas l'imaginer : "Je ne peux pas l'imaginer. Le football deviendra encore plus rapide et plus athlétique dans les années à venir. En outre, l'espace réservé aux attaquants centraux sera de plus en plus réduit. Contrairement aux défenseurs, il est plus difficile pour les attaquants de jouer au plus haut niveau lorsqu'ils sont plus âgés".

Ferguson a toutefois ajouté qu'il considérait Ronaldo comme "l'un des plus grands joueurs de tous les temps" et qu'il ne pensait pas qu'il avait encore quelque chose à prouver. "Un ou deux titres supplémentaires ne signifieraient pas grand-chose pour lui", a déclaré l'ancien entraîneur de United. "Parce qu'il a eu une carrière unique".

La France attend l'équipe de Roberto Martinez dans un quart de finale alléchant vendredi, le vainqueur n'étant qu'à deux victoires de la gloire européenne. Ronaldo aura à cœur de faire taire ceux qui réclament sa mise à l'écart lorsqu'il affrontera Mbappé et ses coéquipiers.