"Même le meilleur Barça de son histoire n'est pas meilleur que ce Real"

La régularité du Real Madrid sur la scène européenne impressionne les observateurs. En Espagne, la formation de Carlo Ancelotti est disséquée.

C'est un chiffre qui donne le vertige : en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue des Champions suite à son succès 2-0 à Stamford Bridge contre Chelsea, le Real Madrid assure sa place dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions pour la 11e fois en 13 ans ! Les Merengue défieront Manchester City pour une finale avant l'heure.

Le Real Madrid au panthéon des plus grands

Les commentaires ont fusé, de l'autre côté des Pyrénée, suite à cette nouvelle performance de la Maison Blanche. Certains journalistes ont même été jusqu'à placer cette version du Real Madrid dans le panthéon des plus grandes équipes du jeu. C'est le cas du journaliste Julio Pulido, qui voit ce Real meilleur que le grand Barça de Pep Guardiola.

"Le Real rend normal quelque chose qui est anormal en Ligue des Champions, s'est enthousiasmé le journaliste. Quelle équipe est capable d'atteindre 11 fois en 13 ans les demies ? Même le meilleur Barça de son histoire ne s'en est pas approché. On trouve ça normal mais ça ne l'est pas. Ils ont fait une campagne épique l'année dernière mais ils passent les tours avec plus d'assurance cette année. Je vais dire deux choses polémiques : je préfère Rodrygo à Vinicius et sans Courtois, le Real n'aurait pas gagné autant de titres", a conclu Pulido.