Les meilleurs joueurs de moins de 21 ans, poste par poste, selon une étude du CIES

Le CIES a répertorié les meilleurs joueurs de moins de 21 ans, poste par poste.

Le mercato d'hiver 2022 se déroulera du 31 décembre 2021 au 31 janvier 2022. A cette occasion, l'Observatoire du football du Centre International d'Etude du Sport (CIES) vient de publier le résultat d'une longue enquête pour présenter les meilleurs joueurs de moins de 21 ans, poste par poste.

20 postes différents selon le CIES

Le CIES a répertorié 200 joueurs nés en 2002 ou après ayant accumulé le plus d'expérience de jeu lors de la dernière année. Les catégories ont été déterminées à partir du poste prioritairement occupé par les joueurs et leur niveau d'activité dans huit domaines de jeu : trois défensives (défense aérienne, défense au sol, récupération), quatre offensives (percussion, mise en danger, finition, attaque aérienne), ainsi que la distribution.

Pour chaque joueur identifié, le rapport présente aussi la valeur de transfert estimée à partir du modèle statistique de l'Observatoire du football, qui fait désormais figure de référence.

La Bundesliga devance la Ligue 1

Les joueurs suivants sont en tête de liste pour les vingt catégories de classification, avec club d'emploi et valeur de transfert estimée :

• Gardien : Maarten Vandevoordt (KRC Genk) 18,1 millions d'euros

• Central défensif : Castello Lukeba (Olympique Lyonnais) 37,0 M€

• Central de construction : Josko Gvardiol (RB Leipzig) 122,4 M€

• Latéral gauche défensif : John Tolkin (New York RB) 5,1 M€

• Latéral droit défensif : Killian Sildillia (SC Fribourg) 5,4 M€

• Latéral gauche deux-phases : Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) 66,0 M€

• Latéral droit deux-phases : Amar Dedic (RB Salzbourg) 6,6 M€

• Latéral gauche offensif : Quentin Merlin (FC Nantes) 19,1 M€

• Latéral droit offensif : Malo Gusto (Olympique Lyonnais) 17,0 M€

• Milieu défensif : Pablo Maia (São Paulo FC) 10,3 M€

• Distributeur défensif : Pedri González (FC Barcelone) 169,8 M€

• Milieu deux-phases : Nicola Zalewski (AS Roma) 18,7 M€

• Distributeur offensif : Kenneth Taylor (AFC Ajax) 32,6 M€

• Milieu offensif : Jude Bellingham (Borussia Dortmund) 211,3 M€

• Ailier gauche orienté tir : Facundo Kruspzky (libre) 0,0 M€

• Ailier droit orienté tir : Andrés Gómez (Millonarios FC) 8,1 M€

• Ailier gauche tout-terrain : Adam Hlozek (Bayer Leverkusen) 29,8 M€

• Ailier droit tout-terrain : Ansgar Knauff (Eintracht Francfort) 15,9 M€

• Avant-centre orienté tir : Marcos Leonardo (Santos FC) 29,2 M€

• Avant-centre tout-terrain : Romulo Cardoso (CA Parananense) 4,4 M€

On trouve ainsi quatre joueurs de Ligue 1 dans ce classement les Lyonnais Lukeba et Gusto, le Parisien Nuno Mendes et le Nantais Quentin Merlin. La Ligue 1 est le deuxième championnat le plus représenté dans ce classement derrière la Bundesliga qui place six joueurs.