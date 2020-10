McTominay n'est pas inquiet pour le "brillant" Van de Beek

La recrue estivale aura sa chance d'impressionner à Old Trafford, déclare son collègue milieu de terrain, malgré une concurrence intense à ce poste.

Le milieu de terrain de , Scott McTominay, a rendu hommage à son coéquipier Donny van de Beek, bien que la recrue d'été peine à intégrer le onze de départ depuis son arrivée. En effet, l'ancien de l' n'a commencé que quelques matches avec sa nouvelle équipe depuis son arrivée à Old Trafford, mais était bien présent lors de la victoire 5-0 de la contre le en milieu de semaine. Il a été félicité par l'international écossais Scott McTominay, formé au club.

"Il y a vraiment des options infinies au milieu de terrain"

"Donny van de Beek est un grand homme et un joueur de football brillant", a déclaré McTominay à United Review. "Je suis sûr qu'avec la façon dont il travaille à l'entraînement et à quel point il travaille dur, son temps viendra certainement pour obtenir plus de minutes sur le terrain. Je lui ai parlé un peu et c'est un super mec. De la façon dont il s'applique tous les jours, il n'est jamais en retard - toujours à l'heure - et s'entraîne toujours à son maximum absolu. Nous avons un très, très bon joueur et une très bonne personne", a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a la chance de disposer de nombreuses options au milieu de terrain, la combinaison de McTominay et Fred recevant de nombreuses éloges ces dernières semaines. McTominay a souligné cette profondeur. "J'ai l'impression que Fred est évidemment un joueur formidable, mais nous avons aussi Nemanja Matic, nous avons Paul Pogba", a-t-il déclaré. "Ouf, il y a vraiment des options infinies au milieu de terrain. On peut faire jouer Bruno Fernandes", a analysé le joueur.

"Nemanja est très expérimenté et je me sens à l'aise de jouer avec lui, mais je suis à l'aise avec chacun d'entre eux. Je suis sûr qu'ils diraient tous cela et cela ne peut que de bon augure pour nous à l'avenir", s'est enfin félicité le joueur formé à Manchester. Alors que United a fait un démarrage de qualité en Ligue des Champions, battant également le , sa forme au niveau national a été moins impressionnante et l'équipe occupe actuellement la 15e place du classement de la . Insuffisant.