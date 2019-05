McCourt songerait à de grands changements pour l'OM

Alors que l'OM pourrait ne pas disputer la moindre compétition européenne la saison prochaine, Frank McCourt pourrait prendre des décisions fortes.

L' pourrait bien voir ses ambitions d'Europe réduites à néant d'ici la fin de la saison. Cinquième de , le club phocéen doit songer à ne pas voir Saint-Etienne et s'imposer face à et car dans ce cas, la distance deviendrait plus grande en terme de points (elle est de 4 et 7 points actuellement).

Selon des informations de La Provence, Frank McCourt pourrait être songé de prendre des décisions importantes au sujet du trio composé de Jacques-Henri Eyraud, Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta.

McCourt aurait ainsi sondé des personnalités du monde de l’entreprise afin de disposer d'un regard extérieur sur ce qui se passe Marseille. Un membre de l'entourage de McCourt a signifié : "Il veut vraiment gagner et croit dur comme fer à son David contre Goliath, ce n’est pas de la communication. Mais il est pragmatique et changera si les résultats ne sont pas au rendez-vous."

Étant donné la situation de l'OM, rien n'est donc à exclure, même des grands changements.