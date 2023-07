"Mbappé va rester au PSG", la bombe lâchée par Daniel Riolo

Daniel Riolo a déclaré ce dimanche que Kylian Mbappé sera toujours un joueur du PSG la saison prochaine.

Le feuilleton Mbappé est déjà, et ce n'est pas la première fois, le feuilleton de l'été. Depuis sa lettre adressée à ses dirigeants dans laquelle il fait part de son désir de ne pas prolonger après juin 2024, les différents évènements et déclarations s'enchaînent autour du joueur français. Entre les rumeurs de départ au Real Madrid réactivées, les mots forts de Nasser Al-Khelaifi ou encore de Leonardo, le champion du monde 2018 est au coeur de nombreux débats, et aujourd'hui, il semble impossible de dire de quoi fait sera son avenir.

"Mbappé va rester au PSG"

La presse espagnole s'y est essayée ce lundi, Defensa Central affirmant que les Merengues étaient confiants quant à son arrivée dans la capitale espagnole, mais ce lundi soir, Daniel Riolo tient un discours tout à fait inverse. Dans l'After Foot sur RMC, le chroniqueur est revenu sur les récents évènements concernant le joueur de 24 ans, notamment les propos de Leonardo, avant de se montrer très clair en assurant que Kylian Mbappé sera un joueur du PSG la saison prochaine. "Moi je t’annonce quelque chose ce soir : Mbappé sera au PSG la saison prochaine. Est-ce que c'est une info ? Oui. (...) Soit ils (les dirigeants parisiens) assument, ils vont jusqu’au bout et ils mettent Mbappé sur le banc, pour la force de l’institution (...) Mbappé va rester au PSG, et il est prêt à accepter cette situation", a-t-il expliqué.