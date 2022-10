Mbappé, un soutien fort et inattendu !

Très critiqué ces dernières semaines, Kylian Mbappé a vu l'ancien buteur de la Côte d'Ivoire Didier Drogba voler à son secours.

Drogba défend Mbappé

Après une saison magistrale, Kylian Mbappé traverse une période délicate. Cible de toutes les critiques après avoir exprimé, plus ou moins directement, son mécontentement quelques semaines après la prolongation de son contrat au Paris Saint-Germain, le champion du monde français est dans la tourmente.Ces dernières semaines, de nombreuses personnalités du football ont tenu des propos véhéments à l'égard de l'attaquant parisien. De Rio Ferdinand à Wayne Rooney, en passant par Thierry Henry - avec qui il entretient pourtant d'excellentes relations -, Emmanuel Petit ou Samir Nasri, Mbappé n'a pas été épargné. Un grand nom du monde du football s'est montré plus indulgent : Didier Drogba. "Je pense que ce que Mbappé demande, c’est du respect. N’oubliez pas qu’il est jeune, donc les petites erreurs, il va en commettre, mais il faut être quand même clément avec lui", a lancé l'ancien goleador de l'OM et de Chelsea dans des propos tenus sur RTL.

« C’est quelqu’un qui représente la France, qui est champion du monde, qui vous a donné une coupe du monde. Donc un moment donné, il faut apaiser les choses. Après c’est normal, c’est un des meilleurs joueurs au monde. Il apprend à vivre avec (le bashing ndlr). Souvent on s’étonne quand les meilleurs joueurs français partent jouer à l’étranger, on n’est pas content. Aujourd’hui il y en a un qui a décidé de rester on lui tombe dessus...". Des propos qui ne devraient pas laisser Kylian Mbappé insensible par les temps qui courent...