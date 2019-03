Mbappé, Tuchel…Les réactions après Caen-PSG (1-2)

Le PSG a battu difficilement Caen ce samedi à l'extérieur. Même si l'écart était mince, les Franciliens étaient satisfaits de leur prestation.

En déplacement à Caen, ce samedi, le PSG a peiné ce samedi pour assurer le plein de points. Ce n'est qu'en fin de match, et grâce à un doublé de Kylian Mbappé que les joueurs de la capitale ont remporté la mise. Les champions de France ont connu des soirées plus confortables, mais au coup de sifflet final ils n'ont pas fait la fine bouche. Beaucoup ont estimé que le contenu était convaincant et qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer.

Kylian Mbappé (attaquant du PSG sur Canal+) : "On a dominé, on a eu des séquences et on repart avec la victoire, c'est important. On prépare les grands matches, en gagnant ceux d'avant. Le coach nous l'a dit. On veut toujours gagner. On a fait trois heures de bus, ce n'est pas pour faire les touristes. Maintenant, on va se concentrer sur le match important qui arrive. Mon but est important ? Oui, je suis content, quel que soit l'adversaire. Mon premier pénalty ? Oui, c'est normal. Il y a une hiérarchie à respecter. Je pense que je vais prendre de plus en plus de responsabilités et je suis prêt".

Fayçal Fajr (milieu de Caen sur Canal+) : "On mérite mieux, mais c'est comme ca, c'est le foot. On n'a pas laché. C'est dur de trouver les mots. On retient quand même du positif. Pour ceux qui pensent qu'on est morts, on n'a rien lâché et on ne va rien lâcher jusqu'au bout".

Thomas Meunier (défenseur du PSG sur BeIn Sports France) : "Dans la douleur, certes, face à une équipe de Caen qui a joué avec ses forces et qui a fait ce qu'il faut pour nous résister. Honnêtement, à la mi-temps, s'il y a 6-0, personne n'aurait rien trouvé à redire. On n'a pas vraiment eu de réussite. On a eu du mal à ouvrir le score. Le but de Mbappé soulage tout le monde. C'était délicat aujourd'hui, mais dans l'attitude c'était bon. Je tiens à féliciter Caen pour le match qu'ils ont fait".

L'article continue ci-dessous

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur Canal+) : "C'est mérité. On a eu beaucoup d'occasions de but. C'était compliqué, car on n'a pas marqué rapidement. C'est resté très serré. Si on met 3 buts en première période, ça aurait été plus ouvert. Mais c'était une bonne réaction, et on a montré une bonne mentalité. Ça fait plaisir car l'équipe a travaillé pendant 90 minutes. Marquer vers la fin, c'est bien. J'ai dit que la meilleure façon de préparer un match est de gagner le précédent. Nous avons les meilleurs joueurs, et c'est à nous de le montrer. Lors des matches et à l'entrainement. C'est très très bien. Le onze pour MU ? Non, je ne le connais pas encore. J'étais très concentré sur le match d'aujourd'hui et la gestion du temps. On doit encore analyser MU maintenant. On va trouver notre onze".

Marquinhos (défenseur du PSG) : "C'était notre objectif aujourd'hui. Le coach nous a dit qu'il fallait gagner pour bien préparer ce match important qui arrive. Il faut penser dès maintenant à ce match important, que tout le monde se mette en place pour bien récupérer. Ceux qui n'ont pas joué doivent bien se préparer pour ce match. On est à la mi-temps de ce huitième de finale très important. Il nous reste à finir le boulot à la maison, il faut faire la même chose que là-bas, avec la même mentalité. Je pense qu'on peut le faire. Kylian ? C'est énorme, c'est énorme. Je suis content pour lui. Quand un attaquant marque et continue à marquer les matches les uns après les autres, c'est sûr qu'il est dans une bonne forme. Il est content surtout, nous on est là pour faire le maximum, pour qu'il puisse marquer, pour que tous les joueurs puissent l'aider à faire des bonnes choses. Ce n'est que le début de sa carrière, il a beaucoup de choses à apporter à Paris, à la France, et nous on va être à ses côtés pour le soutenir. Il est jeune. Faire ça à son âge avec un grand club, avec sa sélection... Il prouve sur le terrain le talent qu'il a".

Sabrina Belalmi, au Stade Michel-d'Ornano