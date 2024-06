Mbappé tout proche du Barça, l'incroyable révélation

L'agent Josep Maria Minguella a été impliqué dans plusieurs des plus grandes transactions du FC Barcelone au cours des décennies

Il aurait pu jouer son rôle dans l'arrivée de Kylian Mbappé, mais les Blaugrana ont décidé de prendre une autre direction.

Le Real Madrid a annoncé lundi soir la signature de la star, l'aboutissement d'une quête qui a duré plus d'une décennie. Les Blancos ont tenté à quatre reprises de le recruter, alors qu'il était adolescent à l'AS Monaco, à 18 ans lorsqu'il est parti au Paris Saint-Germain, en 2022, puis en 2024.

Le Barça a fait chou blanc

Ce que l'on sait moins, c'est que le FC Barcelone a également raté l'occasion de s'attaquer à la vedette tricolore, désormais madrilène. L'agent Josep Maria Minguella, qui a été fortement lié au club, a déclaré à RadioMarca que Barcelone avait refusé de le poursuivre en faveur d'Ousmane Dembele. Ses propos ont été rapportés par Sport.

« Mon fils, qui était en France, m'a dit que Monaco liquidait l'équipe. J'ai donc parlé personnellement avec les parents, le garçon avait 18 ans, et avec le départ de Neymar, il m'a dit que ce serait un plaisir d'aller au Barça. J'en ai parlé à Barcelone et ils m'ont répondu que, pour la même valeur, Ousmane Dembele leur convenait mieux. Ils pensaient que le footballeur du Borussia Dortmund de l'époque était plus adapté à la façon de jouer du Barça. C'est une histoire courte, mais triste ».

C'est une histoire qui a déjà été commentée par Minguella en 2022, et l'ancien directeur Javier Bordas a également déclaré qu'il avait essayé de persuader les Blaugrana de signer Mbappé plutôt que Dembele par le passé.