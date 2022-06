Mbappé, Tchouaméni, le PSG, la Super League : ce qu'il faut retenir de l'interview de Florentino Pérez dans El Chiringuito

Florentino Pérez a été interviewé par El Chiringuito et est notamment revenu sur le mercato de son club, avec l'arrivée de Tchouaméni et le transfert manqué de Mbappé.

Mercredi soir, Florentino Pérez était l'invité d'El Chiringuito, la célèbre émission espagnole consacrée au football.

Le président du Real Madrid s'est exprimé sur de nombreux sujets et voici ce qu'il faut en retenir.

Sur la prolongation de Mbappé au PSG

« La situation est très simple avec Mbappé. Il ne m'a pas trahi. Il a fait part à tout le monde de son désir de jouer au Real Madrid. Il a déclaré que c'était son rêve. Mais en août 2021, les dirigeants du PSG l'ont bloqué et ils ont refusé notre offre. Nous avons donc attendu un an de plus, Mbappé a continué à dire qu'il rêvait de rejoindre le Real Madrid mais en quinze jours, tout a changé. Ça a coincé à cause des pressions politiques et économiques. Nous avons remarqué qu'il avait changé. J'ai vu un Mbappé qui n'était pas celui que je voulais recruter, comme si son rêve avait changé. »



« Macron lui a téléphoné, ça lui a mis beaucoup de pression. Au Real, comme l'a dit Alfredo Di Stéfano, « personne n'est plus grand que le club ». Ce sont nos valeurs et elles ne changeront jamais. J'ai toujours de l'affection pour Mbappé. »

« Avec la pression politique de deux états (la France et le Qatar, n.d.l.r.), il s'est retrouvé avec beaucoup de pression à seulement 23 ans. De plus, la loi nous interdisait de lui faire un pré-contrat… »

Sur le recrutement d'Aurélien Tchouaméni

« Mbappé a demandé à Tchouaméni s'il voulait signer au PSG et il a répondu qu'il voulait rejoindre le Real Madrid. D'après ce que je sais, le PSG et Liverpool le voulaient aussi. »

Sur la victoire du Real Madrid en Ligue des champions

« C'est une Ligue des champions dont nous nous souviendrons toute notre vie. On ne peut la gagner chaque année mais nous avons réussi à le faire à plusieurs reprises cs dernières saisons. A partir des huitièmes de finale, nous avons eu trois nuits magiques au Bernabéu. »

« Pour remporter la Ligue des champions, il fallait cocher toutes les cases. Comme l'a dit Carlo Ancelotti, les joueurs du Real sont les premiers supporters du club et ça s'est vu sur le terrain. »

Sur la Super League européenne

La Super League est-elle toujours en vie ? « Bien sûr. Nous avons saisi la Cour de justice européenne (CJUE) et il y aura une audience prochainement. Nous pensons que nous avons le droit d'organiser des compétitions entre nous.

Aviez-vous peur que Madrid soit expulsé de la Ligue des champions ? « Non ! L'UEFA en avait parlé au-début de l'affaire mais au final, non ! »

Sur la concurrence avec le PSG et Manchester City

« Le PSG n'est pas un ennemi, pas plus que Manchester City ou Chelsea. Nous sommes tous amis. Mais la question des clubs appartenant à un état est un problème que nous devons régler. »