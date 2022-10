Mbappé tacle l'OM après la victoire lors du Classique

Victorieux avec le PSG lors du Classique, Kylian Mbappé ne s'est pas montré très clément avec l'OM.

Pas très sympa! Alors que le Paris Saint-Germain est assez difficilement venu à bout de l'Olympique de Marseille (1-0) hier lors du Classique français, Kylian Mbappé est venu répondre aux journalistes en zone mixte après le match.

Mbappé tacle l'OM après sa victoire pendant le Classique!

Le champion du monde 2018, qui a eu un match difficile face à Chancel Mbemba mais qui a délivré la seule passe décisive du match pour Neymar, ne s'est pas privé pour piquer l'Olympique de Marseille.

Interrogé quant au fait que l'OM était en pleine forme et avait posé de sérieux problèmes au PSG, Mbappé a ironisé et s'est moqué de son adversaire, qui a battu une seule fois Paris en 25 rencontres : «Beaucoup de différences les dernières années avec l'OM? Ce n'était pas de notre faute (rires). On a toujours abordé le match de la même manière, on veut les gagner et comme les autres années on les gagne. Ce n'est pas de notre problème si Marseille est mieux ou moins bien. nous, tout ce que l'on veut, c'est gagner. Si c'était plus dur que les années précédentes? Comme les années précédentes, on a gagné!»

Un tacle du numéro 7 français qui devrait faire grincer quelques dents sur la Canebière, alors que Paris a relégué Marseille à la 4ème place au classement de Ligue 1.