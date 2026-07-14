Kylian Mbappé conduira l’attaque des Bleus lors de la demi-finale très attendue face à l’Espagne, programmée ce mardi soir au stade de Dallas.

Avec huit réalisations, l’attaquant parisien coiffe actuellement le classement des buteurs, à égalité avec la star argentine Lionel Messi, et entend bien prendre seul les commandes ce soir.

Il espère guider les Bleus vers une nouvelle finale, trois ans après leur sacre face à la Croatie et deux ans après leur revers aux tirs au but contre l’Argentine.

Mbappé s’apprête à disputer son 21e match en Coupe du monde, battant ainsi le record détenu par le gardien Hugo Lloris, jusqu’alors joueur français ayant disputé le plus de rencontres dans l’histoire de la compétition, d’après les chiffres d’Opta.

Titulaire à 18 reprises en Coupe du monde, il reste invaincu : 17 victoires et un nul.

Au total, il a inscrit 20 buts et délivré 6 passes décisives en Coupe du monde, pointant à une seule longueur de Messi, recordman historique des réalisations dans l’épreuve.