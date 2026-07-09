Kylian Mbappé a encore enrichi son palmarès avec l’équipe de France en grandes compétitions. L’attaquant a ouvert le score à la 60^e minute contre le Maroc, permettant aux Bleus de l’emporter 2-0 en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 ce jeudi soir.

Mbappé porte ainsi son total à 21 buts marqués dans les grandes compétitions (20 en Coupe du monde – un but en Coupe d’Europe des nations), rejoignant ainsi l’Anglais Harry Kane à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs européens en compétitions majeures, derrière le Portugais Cristiano Ronaldo, leader avec 25 réalisations, et devant les Allemands Miroslav Klose (19) et Gerd Müller (18).

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Mbappé est également devenu le premier joueur à participer à 11 buts (8 réalisations, 3 passes décisives) lors d’une même Coupe du monde depuis Gerd Müller et ses 13 contributions (10 buts, 3 passes) avec l’Allemagne en 1970. (10 buts et 3 passes décisives).

À noter que la star du Real Madrid a cédé sa place à la 77^e minute face au Maroc, visiblement touché, ce qui a conduit Didier Deschamps à lancer l’attaquant Jean-Philippe Mateta.



