Mbappé reçoit un message d'Espagne !

L'élimination du PSG en Ligue des Champions a trouvé une raisonnance en Espagne, où Kylian Mbappé focalise encore toutes les attentions.

Je t'aime, moi non plus. L'expression résume bien le rapport entre Kylian Mbappé et Madrid. Après l'annonce de sa prolongation du contrat au Paris Saint-Germain il y a moins d'un an, le champion du monde 2018 s'était attiré une pluie de critiques de l'autre côté des Pyrénées. Mais son niveau, sa personnalité et son impact mondial hors-normes continuent de fasciner à Madrid.

Marca remet une pièce dans la machine pour Mbappé

Évidemment, le nouveau crash du Paris Saint-Germain au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions n'est pas passé inaperçu en Espagne. De nombreux observateurs se délectent des mésaventures du club de la capitale, perçu comme le rival du Real Madrid pour sa stratégie sur le marché des transferts.

Il n'en a pas fallu davantage pour que le média Marca, proche du Real, ne remette une pièce dans la machine en interpellant directement Kylian Mbappé. "Si tu veux gagner la Ligue des Champions, tu sais déjà...", écrit le quotidien madrilène en Une ce jeudi.

De son côté, Kylian Mbappé a tenu des propos très sobres. "L'élimination peut-elle avoir une incidence sur mon avenir ? Non, non, je suis calme, a expliqué le buteur dans des propos repris par RMC Sport. La seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat. Et après, on verra...".