Mbappé provoque une vive polémique avec son attitude envers Tuchel

Kylian Mbappé, l’attaquant de l’équipe de France, a provoqué une vive polémique en étant filmé alors qu’il riait et plaisantait avec Thomas Tuchel, le sélectionneur de l’Angleterre, durant la mi-temps de la rencontre pour la troisième place de la Coupe du monde. Pourtant, les Bleus venaient d’encaisser quatre buts sans en marquer un seul au cours des 45 premières minutes.

Les caméras ont capté la scène : Mbappé, en discussion animée avec Tuchel, son ancien mentor au Paris Saint-Germain, semblait imperméable à la défaite imminente de son équipe nationale, suscitant l’incompréhension des supporters français.

Un contraste flagrant avec ses déclarations

Cette attitude contraste avec ses déclarations d’avant-match, où il assurait que les joueurs « n’avaient pas offert à Deschamps la fin idéale », promettant de rendre hommage à leur sélectionneur sortant en décrochant le bronze.

Or, sa prestation et son attitude ont été en totale contradiction avec ses propos : il est apparu indifférent à la défaite humiliante subie par les « Bleus » en première période, déclenchant une vague de critiques sur les réseaux sociaux.

Tuchel, qui a dirigé Mbappé au Paris Saint-Germain, entretient une relation amicale avec l’attaquant ; toutefois le timing de cette plaisanterie interroge sur l’engagement de la star envers sa sélection et son sélectionneur sortant.

La course au titre de meilleur buteur

Rappelons que Mbappé est en concurrence avec Lionel Messi, la star de l’équipe d’Argentine, pour le titre de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde 2026. Les deux joueurs sont à égalité avec 8 buts chacun, et Messi disputera demain dimanche la finale du tournoi face à l’Espagne, ce qui lui donnera l’occasion de prendre seul la tête du classement.