Mbappé prend la parole ! Ses mots très forts

Kylian Mbappé a poussé un gros coup de gueule suite aux actes racistes dont Dayot Upamecano a été la cible cette semaine.

Le Bayern Munich s'est lourdement incliné sur la pelouse de Manchester City (0-3), en quart de finale aller de Ligue des Champions. Et comme souvent en pareilles circonstances, le grand public cherche à désigner un responsable.

Impliqué sur deux des trois buts anglais, Dayot Upamecano a été pointé du doigt. Mais le vice-champion du monde français a aussi et surtout reçu des messages racistes inqualifiables sur les réseaux sociaux.

" Il faut faire quelque chose parce que, stop !"

Appelé à réagir à ce fait d'actualité, Kylian Mbappé a poussé un gros coup de gueule, comme il l'avait fait la semaine d'avant pour Romelu Lukaku.

"C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi, a-t-il répété sur France 3. Je pense qu'au bout d'un moment il faut que les gens arrêtent avec cela. On est en 2023. Je pense que cela ne suffit plus de le dénoncer et de dire que ce n'est plus normal. Je pense qu'il faut agir. Il faut faire quelque chose parce que, stop !"

"Au bout d'un moment... On a vu avec Romelu Lukaku aussi, on l'a vu avec plein d'autres joueurs qui ne sont pas forcément aussi médiatisés mais cela suffit, a continué la star du PSG. Il faut que nous prenions les choses en main parce que, c'est malheureux à dire, c'est devenu quelque chose de banal que les gens réagissent comme cela. C'est vraiment triste et nous on en a marre. Sérieusement", a conclu le prodige de Bondy.