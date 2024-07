Mbappé pose avec le maillot orange du Real Madrid

Le Real Madrid a dévoilé son kit extérieur pour la saison 2024-25, sur lequel figure pour la première fois Kylian Mbappé.

Adidas a opté pour un design orange audacieux.

Les Blancs ont déjà dévoilé leur kit domicile blanc pour la saison prochaine, optant pour un design noir et blanc uni, avec un blanc texturé. En revanche, la tenue d'extérieur ne pourrait pas être plus brillante, avec une couleur mandarine lumineuse et une bordure noire.

La saison dernière, le Real portait un kit noir, mais cette fois-ci, les fans devront débourser 100 € pour le kit, et 150 € pour un « kit authentique ». Pour avoir le nom d'une des stars du Real Madrid au dos de leur maillot, les Madridistas devront débourser 170 €, s'ils veulent que « Mbappe 9′ figure au dos du leur. Leurs maillots se vendent moins cher que ceux de leurs rivaux barcelonais, 15 € de moins pour un nom dans le dos, et pour un simple maillot, mais ils se sentiront sans doute assurés de vendre beaucoup de maillots de Mbappe.

Pour le kit domicile, certains fans font face à quatre à six semaines pour recevoir un maillot de Mbappé, en raison de la demande et des retards de livraison.