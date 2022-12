Mbappé porté au ciel, le compliment ultime !

L'attaquant international français continue d'éblouir la planète football. Les plus grands sont à ses pieds.





Par son rendement, ses statistiques, ses records et des actions qui impriment la rétine, Kylian Mbappé confirme son statut de superstar mondiale. A tel point que l'attaquant du Paris Saint-Germain est adulé par les plus grands joueurs de l'histoire du football. Pelé, la légende brésilienne, a souvent loué son talent et son état d'esprit, n'hésitant pas à affirmer que son cadet pouvait marcher dans ses pas. Un autre illustre Brésilien s'est montré tout aussi élogieux.





Ronaldo se retrouve en Mbappé





Cette semaine, c'est le double-champion du monde Ronaldo (1994, 2002) qui a tenu des propos très forts sur Kylian Mbappé. L'ancien goleador de la Seleçao est sous le charme du jeu du Français, alliage de technique, de vitesse et de puissance qui n'est pas sans rappeler ses propres caractéristiques.





« C’est le meilleur joueur dans cette Coupe du Monde, s'est enthousiasmé Ronaldo. C’est impressionnant, c’est merveilleux de le voir jouer. Il joue vite, il est au-dessus des autres. Mais ce n’est pas seulement la puissance et la vitesse, vous voyez où il met la balle quand il tire. Il y a des choses en lui qui me rappellent moi-même. Il sait utiliser le potentiel qu’il a. C’est impressionnant de le voir sur le terrain".





Ce n'est pas la première fois que Ronaldo compare son jeu à celui de Kylian Mbappé. Des propos qui ne devraient pas laisser le prodige français insensible.