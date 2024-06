Mbappé plus affamé que jamais !

Kylian Mbappé aurait repris l'entraînement de l'équipe de France et a inscrit un doublé lors d'un match amical à huis clos.

La campagne de l'équipe de France pour l'Euro 2024 a reçu un coup de pouce significatif, car son attaquant vedette a retrouvé le terrain d'entraînement après s'être cassé le nez lors du match d'ouverture contre l'Autriche. Mbappe a participé à un match amical organisé pour faciliter son processus de rétablissement contre l'équipe U21 de Paderborn aux côtés de joueurs français qui n'ont pas débuté lors du match nul et vierge contre les Pays-Bas, selon ESPN.

Le match s'est déroulé en deux mi-temps de 30 minutes chacune, ce qui a permis à Kylian Mbappé de retrouver sa forme physique sans se surmener. L'attaquant de 25 ans a joué sur l'aile gauche, associé à Olivier Giroud, et a démontré sa forme physique en marquant deux buts et en étant à l'origine de deux autres. Sa performance a été une indication claire de son rétablissement et de son aptitude à rejoindre l'équipe dans un contexte plus compétitif. Le rapport révèle également qu'avant le match, il a été conseillé aux jeunes joueurs de Paderborn d'éviter les tacles et les contacts agressifs afin de garantir un environnement sûr pour le retour de Mbappé.

L'article continue ci-dessous

Tout au long du match amical, Mbappé a porté un masque noir personnalisé conçu pour protéger son nez. Au début, il a semblé légèrement mal à l'aise, mais il s'est rapidement adapté au masque et s'est brillamment comporté. Cette adaptation était une partie cruciale de son processus de retour, car il devra porter le masque lors des prochains matches du Championnat d'Europe.

Malgré son retour réussi, il n'est pas certain que Mbappe soit titulaire lors du prochain match de la France contre la Pologne, mardi à Dortmund. Ce match est crucial pour les espoirs de la France de terminer en tête de son groupe, et le sélectionneur Didier Deschamps devrait prendre une décision après la dernière séance d'entraînement de lundi.