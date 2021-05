"Mbappé peut égaler Ronaldo, pas Messi"

Gary Lineker pense que Kylian Mbappé peut atteindre la même grandeur que Cristiano Ronaldo, mais restera loin de Messi.

Le consultant et ancien international anglais pense que la carrière de Lionel Messi sera hors de portée pour l'international français.

Après avoir remporté le soulier d'or pour la troisième fois consécutive en Ligue 1, le joueur de 22 ans se dirige vers les Championnats d'Europe avec son avenir à long terme au Paris Saint-Germain en doute.

En effet, son contrat au PSG n'a plus qu'un an, le Real Madrid chercherait apparemment des moyens de conclure un transfert.

Avant l'Euro, l'ancien attaquant de Barcelone et de l'Angleterre Gary Lineker a pesé le statut de Mbappé.

"Mbappé est déjà une superstar mondiale qui est la plus susceptible de succéder à Ronaldo mais pas à Messi, parce que ce dernier peut faire des choses que tout simplement personne d'autres ne peut faire", a déclaré le consultant à la BBC à Goal.

"Du point de vue du talent, il n'y a pas de doute. Il s'agit plutôt de savoir s'il a la même volonté de soutenir sa carrière sur 17 ou 19 ans comme les deux. C'est assez remarquable et il faut quelque chose de spécial pour faire ça."

"Sur le plan des capacités, il pourrait continuer à faire ces choses avec de grosses rumeurs sur le Real Madrid. A-t-il besoin de quitter le PSG pour réaliser des ambitions de grandeur? Peut-être, je ne sais pas mais je ne pense pas que cela le distraira du tournoi lui-même"

L'ancien prodige monégasque devrait être l'un des meilleurs joueurs du tournoi européen dans une équipe qui a très envie de remporter la compétition. Ayant excellé en Ligue des champions, malgré le fait que son équipe soit éliminée par Manchester City en demi-finale, Mbappé sera confiant pour ouvrir la voie à la prochaine génération. "Il s'agit toujours de la prochaine génération", a ajouté Lineker. "Nous l'avons vu en Ligue des champions, mais je pense que c'était plus que Barcelone et la Juventus ont des équipes faibles en transition pour le moment. Messi, cette année civile, a marqué plus et obtenu plus de passes décisives que les joueurs du monde entier."