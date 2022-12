Mbappé ou Messi : quel a été le meilleur dribbleur du Mondial ?

Les deux stars du PSG Kylian Mbappé et Lionel Messi ont plané sur cette Coupe du monde, comme certaines statistiques le démontrent.

Si Lionel Messi a été sacré champion du monde avec l'Argentine et élu meilleur joueur de la compétition, le septuple Ballon d'Or a dû laisser le trophée de meilleur buteur à son coéquipier en club, Kylian Mbappé. Malgré ses 7 réalisations - dont 2 en finale -, Messi a été devancé par un Mbappé stratosphérique, auteur de 8 buts sur l'ensemble du tournoi et d'un triplé exceptionnel lors d'une finale dantesque.

Mbappé, meilleur buteur et... meilleur dribbleur !

Il n'y a pourtant pas que sur le plan de la finition que ces deux-là ont survolé les débats. Dans la création, aussi, les 2 M de la MNM ont été deux des joueurs les plus déstabilisants de cette Coupe du monde. Par la passe - 3 offrandes pour Messi, meilleur passeur, et 2 pour Mbappé. Mais aussi par le dribble. Une donné dans laquelle les deux stars étaient également à touche-touche.

En se penchant sur les statistiques Opta, on peut constater que le joueur ayant réussi le plus de dribbles durant cette Coupe du monde n'est autre que Kylian Mbappé - et d'assez loin. Avec 25 dribbles réussis sur l'ensemble du tournoi, le prodige de Bondy devance largement ses concurrents, l'Allemand Jamal Musiala (19) et... l'Argentin Lionel Messi (15).

Le top 5 de ce classement des dribbleurs est complété par le Marocain Sofiane Boufal (14 dribbles réussis) et un autre Argentin décisif en finale, Angel Di Maria (13). A noter que Neymar, qui n'a fait que 3 apparitions à cause de sa blessure à la cheville durant la compétition, apparait à la 15e place avec 6 dribbles réussis.

Notons enfin qu'en termes de pourcentage de dribbles réussis, le ratio de Mbappé (48,08%) est également supérieur à celui de Messi (45,45%).