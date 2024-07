Mbappé opéré ? C'est grave docteur ?

Kylian Mbappé n'a certainement pas apprécié l'Euro 2024, et son nez cassé semble y être pour quelque chose.

Après un choc avec le défenseur autrichien Kevin Danso, Mbappe a manqué un match et a ensuite joué avec un masque, jusqu'en demi-finale, où il l'a jeté contre l'Espagne.

Il a offert une passe décisive à Randal Kolo Muani, mais n'a jamais semblé à l'aise et a admis après le match que son tournoi était "un échec". La semaine prochaine, il est attendu au Real Madrid, où il sera présenté le 16 juillet au Santiago Bernabeu devant des dizaines de milliers de personnes, selon la Cadena Cope. Dix jours plus tard, le jeune attaquant Endrick Felipe sera lui aussi présenté, juste avant que le Real Madrid ne parte en tournée de pré-saison aux États-Unis, où les Blancos affronteront l'AC Milan, Barcelone et Chelsea.

L'article continue ci-dessous

Le jour de sa présentation, Marca indique que les Blancs soumettront Mbappe à une visite médicale rigoureuse et chercheront à déterminer s'il a besoin d'une chirurgie faciale pour réparer son nez. Mbappe sera ensuite en vacances jusqu'au début du mois d'août, date à laquelle il rejoindra ses coéquipiers à leur retour de leur tournée aux États-Unis. Carlo Ancelotti souhaite que l'ensemble de son effectif soit disponible pour le match du 14 août contre l'Atalanta dans le cadre de la Supercoupe d'Europe.

Selon des informations récentes, Mbappé devrait échapper à l'opération du nez, puisqu'il a été jugé apte à jouer pour la France lors des Championnats d'Europe. De même, il semble que Brahim Diaz et Jude Bellingham éviteront également de passer sous le bistouri pour leurs problèmes d'épaule, ce qui devrait permettre à Ancelotti d'aligner une équipe d'étoiles le 14 août.