Mbappé ne se "fixe pas de limites"

Kylian Mbappé, la star du PSG, a indiqué qu’il ne voyait aucune limite à ses ambitions personnelles.

A seulement 22 ans, Kylian Mbappé a déjà accompli beaucoup de choses dans sa carrière. Il a figuré à 3 reprises dans le Top 10 du Ballon d’Or, a remporté une Coupe du Monde avec son pays et conquis cinq titres de champion de France. Sans oublier la barre des 100 buts dépassés avec le PSG. Rien que cela ! Une belle carte de visite mais dont il ne compte pas se contenter et encore moins se reposer sur ses lauriers.

L’international français vise haut pour la suite de sa carrière. Très haut même. C’est ce qu’il a clamé haut et fort dans un entretien accordé au site de l’UEFA : « Je pense que je suis quelqu’un qui a de l’ambition, c’est un terme qui peut effrayer, mais je le vois plutôt comme le fait de ne pas vouloir se fixer de limites, a expliqué l’attaquant du Paris Saint-Germain. J’essaye de repousser les limites au maximum et je veux voir où cela peut me mener. »

L'article continue ci-dessous

« Dans le football d’aujourd’hui, il faut marquer »

Même s’il n’est pas un avant-centre pur, Mbappé reconnait que sa principale mission est de marquer des buts. Il assure aussi avoir beaucoup progressé dans ce domaine, même s’il reste encore du boulot : « Pendant longtemps, dans les équipes de jeunes, on me reprochait de ne pas marquer assez de buts, de faire surtout le spectacle. Dans le football d’aujourd’hui, il faut marquer. Et pour marquer, il faut répéter les gestes, il faut travailler tout cela à l’entraînement. »

Enfin, Mbappé s’est exprimé sur la façon dont il gère les critiques lorsqu’il traverse un passage à vide. En dépit de son jeune âge, il affiche beaucoup de maturité : « Quand on est dans le dur, personne d’autre ne peut faire en sorte que vous vous releviez. Il faut être fort mentalement et tout faire pour comprendre qu’on peut renverser des montagnes. Quand je rentre sur le terrain, je me dis que je dois donner le maximum pour être le meilleur possible ».

Mbappé va maintenant tenter de mettre cette théorie en application puisqu’il reste sur une sortie décevante avec l’équipe de France en éliminatoires du Mondial contre l’Ukraine. Avec ses coéquipiers, il se produit dimanche au Kazakhstan lors de la deuxième rencontre qualificative. Les Bleus sont en quête de rachat.