Mbappé ne fait plus peur

Luis de la Fuente a déclaré que son équipe n'affronterait pas Kylian Mbappé à plein régime mardi, en raison de sa fracture du nez

L'attaquant du Real Madrid a joué avec un masque lors des matches à élimination directe et n'a toujours pas marqué en jeu ouvert, ce qui, selon Luis de la Fuente, affecte son jeu.

Lors d'un entretien avec la Cadena Cope dimanche soir, de la Fuente s'est vu demander s'il prévoyait un plan spécifique pour arrêter Mbappé mardi soir.

"Je ne l'ai jamais fait et je crois aux positions spécifiques que chaque joueur sait maîtriser, sauf dans des situations spécifiques. Mais normalement, j'aime que tous les joueurs jouent dans la position dans laquelle je pense qu'ils sont les plus performants."

Le sélectionneur de la Roja a également expliqué qu'après avoir fait jouer le défenseur Robin Le Normand avec un masque similaire à un moment donné, il avait l'impression que les performances de Mbappé en pâtissaient.

"Il faut que les gens sachent qu'un tel masque est assez contraignant. Nous avons vécu une situation similaire avec Le Normand, il ne respirait pas normalement, il était très fatigué et avait même des problèmes musculaires. Cela vous limite, mais en tout cas, Mbappé à 80%, c'est beaucoup de Mbappé, même s'il est vrai qu'on n'a pas encore vu sa meilleure version et qu'il a un potentiel énorme."

Bien sûr, le plan numéro un pour combattre Mbappe aurait été Dani Carvajal, mais le latéral droit du Real Madrid est suspendu après avoir été expulsé en fin de match contre l'Allemagne. De la Fuente doit donc prendre une décision au poste de latéral droit. Jesus Navas est le remplaçant évident, tandis que Nacho Fernandez pourrait également jouer à ce poste. Il a même été suggéré que Marc Cucurella pourrait changer de côté.

On a demandé à De la Fuente s'il serait à l'aise avec Navas, 38 ans, face à Mbappé.

"Ce n'est pas que je fasse confiance à Jesus Navas, c'est que Jesus Navas est le meilleur. Il a les jambes pour tenir un certain temps, c'est un joueur fantastique et j'ai une confiance totale et absolue en lui. Je ne sais pas encore s'il jouera ou non, mais il est très préparé. Et Mbappé est un joueur qui a la capacité de déborder comme Dembele ou Barcola et cela se résout avec l'aide et la couverture d'un coéquipier. C'est la manière qui me vient à l'esprit maintenant d'essayer d'arrêter ces joueurs quand ils ont le ballon. Et quand nous l'aurons, nous essaierons de profiter de leurs points faibles, qui peuvent être cette phase défensive".

Avant la demi-finale de l'Euro 2024, l'Espagne a la possibilité de participer à sa première grande finale depuis l'Euro 2012, la dernière fois qu'elle a remporté une compétition majeure. La Roja a l'expérience de sa victoire en Ligue des nations l'année dernière sous la direction de de la Fuente, mais dans le même temps, la France est très expérimentée, ayant atteint les demi-finales de l'Euro et de la Coupe du monde lors de trois des quatre derniers tournois.