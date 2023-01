Mbappé, Messi, Neymar : quelle date pour leur retour?

Blessé, en vacances ou en reprise, les trois absents parisiens de la semaine sont de retour. Mais quelle date pour revoir Mbappé, Messi et Neymar?

Depuis la nouvelle année, le PSG n'a pas toujours connu des rencontres faciles. Il faut dire que l'absence, conjointe ou alternée, de leurs trois meilleurs joueurs n'a pas permis aux Parisiens d'aligner toutes leurs forces vives. Justement, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar sont sur le retour. Mais à quelle date pourra-t-on les retrouver sur le terrain?

Angers et Rennes en point de mire

Suspendu contre Lens et absent contre Châteauroux pour une blessure à la cheville droite, Neymar va mieux et a retrouvé le groupe parisien ce lundi. Christophe Galtier s'est montré enthousiaste sur le Brésilien : « On a un Neymar sérieux, qui a envie de jouer. Il voulait enchaîner mais il a été sanctionné. Il est aussi investi que sur la première partie de saison. Mais on fait attention à lui sur le plan physique. » Il débutera ce mercredi contre Angers.

De retour à l'entraînement après une période de repos post-Coupe du monde, Lionel Messi est, comme son ami Neymar, attendu au coup d'envoi du match contre Angers ce mercredi. Ce sera son premier match avec le PSG depuis son sacre en Coupe du monde. Il devrait d'ailleurs, à ce titre, être fêté par le Parc des Princes.

Parti en voyage avec Achraf Hakimi, Kylian Mbappé doit retourner à l'entraînement collectif en milieu de semaine. Un timing trop serré pour le voir disputer la rencontre de mercredi contre Angers. Pareil pour Hakimi, suspendu contre les Angevins. Les deux compères retrouveront le 11 de base dimanche pour le choc à Rennes. Sur le flanc depuis décembre, Renato Sanches est, lui aussi, de retour à l'entraînement collectif. Mais aucune date de retour n'est encore estimée.