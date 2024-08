Mbappé menacé par Ancelotti !

Real Madrid vs Atalanta Bergame

Le coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a conseillé à Kylian Mbappé de « s'adapter » alors qu'il se prépare à faire ses débuts avec les Blancos.

Mbappé a fait le transfert tant attendu au Real Madrid cet été en tant qu'agent libre après l'expiration de son contrat au Paris Saint-Germain. Depuis, on parle beaucoup de la place et de la manière dont le Français s'intégrera dans l'équipe d'Ancelotti et l'entraîneur italien a affirmé que Mbappé devra faire preuve de souplesse dans son nouveau club.

Ancelotti a déclaré aux médias : « Tout d'abord, il va apporter sa qualité ainsi que son sang-froid, son attitude et son dévouement. Il va devoir s'adapter à cette équipe comme tout le monde l'a fait. Nous sommes très heureux qu'il soit ici car il a de grandes qualités et - je suis sûr, compte tenu de sa personnalité - il s'adaptera rapidement. Tout le monde au Real Madrid est très heureux qu'il soit ici : les supporters, le club, les joueurs, les coéquipiers, l'entraîneur. Nous sommes tous très heureux qu'il soit ici. Nous sommes sûrs qu'il s'en sortira très bien. »

Mbappé a manqué tous les matchs de pré-saison du Real Madrid car il a profité d'une pause prolongée en raison de sa participation à l'Euro en Allemagne. Cependant, Ancelotti devrait offrir à la superstar ses premières minutes avec le Real Madrid contre l'Atalanta.

Le Real Madrid affrontera l'Atalanta le 14 août prochain, puis débutera sa campagne de Liga dimanche contre Majorque.