Mbappé, les critiques, la rivalité avec l'Angleterre... Lloris se livre avant de défier les Three Lions

Gardien de Tottenham depuis plus de dix ans, Hugo Lloris va vivre un moment particulier face à l'Angleterre ce samedi en Coupe du monde.

Hugo Lloris détiendra entre ses mains - et ses pieds - une partie du destin de l'équipe de France ce samedi soir lors du quart de finale de cette Coupe du monde face à l'Angleterre.

Lloris refuse de répondre aux critiques de la presse anglaise

Parfois critiqué depuis le début du tournoi, notamment pour ses relances hasardeuses, le dernie rempart des Spurs s'est exprimé sur ces critiques.

"Le plus important est de rester performant et d'aider l'équipe. En ce qui concerne le jeu au pied, on se retrouve dans les situations où toutes les équipes sont prêtes à presser et à mettre en difficulté les relances", a-t-il appuyé.

"Quand on regarde tous les matchs, on voit la même chose. Les équipes sont prêtes à presser. Lorsqu'on on arrive à ce stade de la compétition, il faut se rapprocher de la perfection dans ses choix pour éviter de mettre en difficulté l'équipe."

Visé par la presse outre-manche, qui voit en lui le point faible des Bleus, Lloris n'a pas souhaité en rajouter : "Pas en conférence de presse, pas à travers les médias. Le plus important, ça reste le terrain. On fait abstraction de tout ça. On n'a pas forcément besoin de motivation qui vient de l'extérieur pour un quart de finale de Coupe du monde. Ils ont leur opinion, il faudra répondre sur le terrain."

Des médias britanniques apeurés par Kylian Mbappé. "Kylian est dans son match, dans sa préparation. Il fait abstraction de ce qui peut être dit autour. Il n'a pas besoin de ça", poursuit Lloris.

"Il a des objectifs bien précis, que ce soit individuellement ou avec l'équipe. Je le sens détaché, souriant, focus sur le match qui nous attend. À l'image de ce qu'il dégage depuis le début."

"Un France-Angleterre a une saveur particulière"

Face à face pour la première fois (les deux voisins ne se sont jamais affrontés en phase finale d'un tournoi majeur), France et Angleterre sont prêts à en découdre.

Oui, elle peut exister, ce sont deux grandes nations du football. Elle existe aussi dans le rugby. Un événement comme celui-ci, un France-Angleterre a une saveur particulière", déroule encore Lloris.

"La rivalité ?

"Nous, on se prépare à répondre aux attentes d'un quart de finale de Mondial, quel que soit l'adversaire. Jouer une grande nation comme l'Angleterre, ça annonce un très grand match."

Enfin, le capitaine des Bleus a glissé un mot sur son homologue angais et coéquipier en club, Harry Kane.

On a une relation asssez importante. Cela fait presque neuf ans qu'on évolue ensemble. On se connaît très bien sur et en-dehors du terrain. Je n'ai que des choses positives à dire sur Harry. C'est un vrai leader, un exemple pour ses partenaires", a-t-il loué.

"Comme tous les joueurs qui seront présents sur la pelouse, il aura à coeur d'aider sa nation à franchir ce quart de finale. Il est connu mondialement, il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter. Le temps d'un match, on sera adversaires, et on aura toute l'énergie dédiée à nos équipes."