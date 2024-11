Mbappé, les chiffres de la honte

Kylian Mbappé avait l'air d'un joueur en forme lorsqu'il a été présenté au Santiago Bernabeu en juillet devant un public du Real Madrid en adoration.

Pourtant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu depuis son arrivée au Real Madrid.

Mbappé a marqué 9 buts en 17 matchs pour le Real Madrid jusqu'à présent, ce qui n'est pas un mauvais chiffre, mais avec plusieurs de ces buts sur penalty, on a le sentiment qu'il n'a pas encore montré de quoi il était capable sous le maillot blanc.

Cela se joue dans les chiffres. Alex Kirkland d'ESPN a souligné que Mbappé est actuellement en dessous de son indice de buts attendus de 1,83 en Liga et de 1,68 en Ligue des champions. Son taux de conversion de tirs en buts de 12,7 % fait de lui le 48e attaquant le plus efficace de la Liga et le 125e des 5 meilleurs championnats européens, tandis que Robert Lewandowski a effectué 10 tirs de moins pour marquer plus du double de son total en Liga.

C'est un signe inquiétant pour le Real Madrid, et cela montre clairement que Mbappé manque actuellement de confiance, même si c'est difficile à croire. Avec Vinicius absent pour les prochaines semaines, Mbappé devrait pouvoir jouer sur le côté gauche, son poste de prédilection, ce qui pourrait l'aider à retrouver son meilleur niveau. Mbappé a marqué de ce poste dimanche contre Leganes, son premier match à ce poste avec Carlo Ancelotti.