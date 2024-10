Mbappé, le secret dévoilé

Le Real Madrid aura pour objectif de remporter une deuxième victoire en deux matches en Ligue des champions cette saison face à Lille mercredi.

La grande nouvelle concernant Los Blancos avant le choc de la deuxième journée est le retour inattendu de Kylian Mbappé en France, après une récupération plus rapide que prévu de sa blessure. Mbappé s'est blessé à la cuisse lors de la victoire à domicile contre Alaves la semaine dernière, et le pronostic initial était une absence de trois semaines. Cependant, il a réussi à récupérer en une semaine et il a été nommé dans l'équipe de Carlo Ancelotti pour le voyage à Lille.

Mbappé, la récupération miracle

Ancelotti a parlé de Mbappé lors de sa conférence de presse d'avant-match mardi (via Diario AS). Il a confirmé que le joueur de 25 ans était une possibilité pour débuter le match. "Mbappé a été surchargé. Maintenant, avec les nouvelles technologies, on parle de grade un, grade deux... En moins d'une semaine, il a bien récupéré. Il voulait voyager pour jouer. On verra quel entraînement il fait aujourd'hui. S’il est à son meilleur niveau, il peut jouer. Il peut être titulaire dès la première minute s’il n’y a aucun risque.

« Il a très bien récupéré, très vite. Il s’est entraîné hier et aujourd’hui il fera l’entraînement complet avec nous. Ensuite, nous prendrons la décision tous ensemble, car la dernière chose que nous voulons, c’est prendre des risques. » Ce serait un grand avantage pour le Real Madrid si Mbappé était titulaire, même si Ancelotti aurait plus que suffisamment confiance en ceux qu’il a déjà à sa disposition.