Mbappé : le Real Madrid passe déjà à autre chose

Le Real a été choqué mercredi par la nouvelle blessure de Kylian Mbappé s'est blessé aux ischio-jambiers lors de la victoire contre Alavés.

Mbappé manquera les trois prochaines semaines de compétition et son absence aura un impact majeur sur les plans de Carlo Ancelotti pour le derby madrilène de dimanche contre l'Atlético de Madrid.

Mbappé sera absent pour le match, mais Marca affirme que cela ne modifiera pas le plan établi par l'Italien. Pour les grands matches comme ceux contre l'Atlético, Ancelotti a l'intention de revenir au système à quatre milieux de terrain qui a fait ses preuves la saison dernière, avec l'arrivée de Jude Bellingham. Sans Mbappé, ce sera Rodrygo Goes qui prendra sa place aux côtés de Vinicius Junior.

Au milieu de terrain, Aurelien Tchuoameni, Fede Valverde et Bellingham ont leur place garantie dans l'équipe, et le doute plane sur la quatrième place. Eduardo Camavinga reprendra l'entraînement jeudi et, en fonction de la réaction de son genou, Ancelotti décidera de l'inclure ou non. S'il ne considère pas que Camavinga est suffisamment en forme, alors Luka Modric prendra sa place.

Modric est sans aucun doute un remplaçant de qualité, mais les deux joueurs pourraient difficilement faire plus de figures différentes sur le terrain. Le Croate fournira à Ancelotti des pauses, des passes incisives et beaucoup de vision de jeu, mieux adaptés à la conservation du ballon. De son côté, Camavinga permettrait aux Blancos de récupérer le ballon beaucoup plus souvent et de rivaliser physiquement, en privilégiant un style plus vertical.