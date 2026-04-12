Mbappé, « le défenseur », divise la presse madrilène

Ces derniers jours, la star française Kylian Mbappé est pointée du doigt par la presse madrilène en raison de sa faible contribution défensive. Cette critique survient après une série de revers qui ont poussé le Real Madrid au bord de la perte du titre en Liga et d’une élimination en Ligue des champions.

Toutefois, Sergio Valentín, analyste à « Radio Marca », considère injuste d’imputer à Mbappé l’ensemble des maux du club, car cette critique occulte le vrai cœur du problème.

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Valentin a déclaré à ce sujet : « Kylian Mbappé a beaucoup défendu face au Bayern Munich... mais la question est : le Real Madrid a-t-il gagné ?... Lorsque les problèmes de l'équipe sont réduits à l'absence de défense de Mbappé, on a l'impression que toutes les crises lui sont imputées à lui seul, alors qu'en réalité, ce n'est pas là le cœur du problème ».

Il a ajouté : « Mbappé, comme tous les joueurs, a ses points forts et ses points faibles, et personne n'est à l'abri de la critique au sein de l'équipe. »

Le Real Madrid se prépare à disputer un match décisif, mercredi prochain, sur la pelouse du Bayern Munich à l’Allianz Arena, en quart de finale retour de la Ligue des champions, après avoir perdu 2-0 à l’aller.