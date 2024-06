Mbappé, le bonus indécent qui fait scandale

Kylian Mbappé a finalement rejoint le Real Madrid. Le Français devrait toucher une prime de 150 millions d'euros à la signature.

L'international français a été fortement lié aux Blancos pendant un certain temps, l'intérêt de l'Espagne s'étant d'abord manifesté avant qu'un transfert à prix élevé de Monaco au Paris Saint-Germain ne soit effectué en 2017. Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG au cours des sept dernières années, mais il se dirige maintenant vers Santiago Bernabéu en tant qu'agent libre.

Mbappe a déclaré qu'il était heureux de rejoindre le nouveau vainqueur de la Liga et 15 fois champion d'Europe. Des images de lui jeune aux côtés de Cristiano Ronaldo ont été postées sur les médias sociaux : « Je suis tellement heureux et fier de rejoindre le club de mes rêves. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J'ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien. Hala Madrid ! »

Les termes du contrat lucratif de Mbappé à Paris signifient qu'il acceptera une réduction de salaire en se rendant à Madrid. Le joueur de 25 ans gagnera néanmoins 15 millions d'euros (13 millions de livres sterling/16 millions de dollars) par saison et recevra une prime à la signature de 150 millions d'euros (128 millions de livres sterling/163 millions de dollars) versée en plusieurs fois au cours de son contrat de cinq ans.

Mbappe conservera également un pourcentage de ses droits à l'image, le Real cherchant à adoucir son contrat. Il espère faire ses débuts aux côtés de Jude Bellingham, Vinicius Jr et ses coéquipiers après avoir participé à l'Euro 2024, Madrid l'ayant empêché de faire partie des plans des Jeux olympiques de Paris.