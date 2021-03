Mbappé, l'avertissement de Didier Deschamps

Le sélectionneur national s'est fendu d'un avertissement envers le buteur du PSG, pas très en forme en Bleu.

L’équipe de France s'est offert, dimanche dernier, une très laborieuse victoire en éliminatoires du Mondial, en dominant le Kazakhstan (2-0). Un match au cours duquel Kylian Mbappé s'est fait remarquer en loupant un pénalty qu’il a tiré en seconde période.

L’attaquant du PSG n’est pas au mieux de sa forme en ce moment au vu de ses dernières productions tricolores. Au point d'en être tocuhé au mental ?

Didier Deschamps, le patron des Bleus, espère que son poulain ne gambegera pas trop. DD a d'ailleurs quelques conseils pour le Kid de Bondy.

« Lui le premier, il ne peut pas être satisfait de ce qu’il a fait, a asséné le sélectionneur en conférence de presse ce mardi. Il n’était pas très en jambes lors du premier match. Il était beaucoup plus en jambes contre le Kazakhstan. Il a eu des situations, des occasions. Il n’a pas eu l’efficacité et lui, comme les autres, il a envie de marquer et de faire marquer. », a encore analysé l'ancien coach de l'OM devant les médias.

Toutefois, Didier Deschamps voit le Bondynois très vite remonter la pente, affirmant que le joueur du PSG n'est pas du tout impacté psychologiquement.

« Je ne le sens pas du tout affecté, cela arrive à tout le monde, a indiqué le boss des Bleus. Vous pouvez faire un bon match, l’autre un peu moins bon, ou l’inverse, c’est arrivé aussi à d’autres joueurs. Je connais bien Kylian. Il peut, sur un match ou une période, comme n’importe quel attaquant de très haut niveau, avoir une période d’efficacité un peu moins bonne. », estime encore "la Dèche".

Pour rappel, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat au PSG malgré de nombreuses approches de la part de sa direction.

En fin de contrat en 2022 dans la capitale française, le prolifique buteur francilien est convoité depuis longtemps par le Real Madrid. Un intérêt réciproque selon plusieurs médias..